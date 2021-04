Europeus de judo. João Crisóstomo perde nas "meias" e vai lutar pelo bronze

O judoca português João Crisóstomo foi relegado hoje para a discussão da medalha de bronze na categoria de -66 kg, ao perder nas meias-finais com o italiano Manuel Lombardo, terceiro do ‘ranking’ mundial.

Crisóstomo, 63.º do mundo, que tinha vencido três combates no prolongamento (‘golden score’), foi surpreendido com um ataque forte de Lombardo nos instantes iniciais, e sofreu ‘ippon’ logo perto dos 30 segundos.

Antes, o judoca da Lusófona tinha feito ‘história’, ao eliminar sucessivamente o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º), por ‘waza-ari’, o azeri Nijat Shikhalizada (21.º), por ‘ippon’, e o espanhol Gaitero Martin (nono), por ‘ippon’.