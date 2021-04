Desconfinamento: “Estamos nas mãos do destino”

“Está nas mãos do vírus, se ele tivesse mãos”, mas está, sobretudo, “nas maõs de todos nós e no comportamento que vamos tendo”, defende n’As Três da Manhã.

Henrique Monteiro sugere que, em vez dos concelhos, se use os NUT (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) para fins de análise do desconfinamento, até porque, agora que vai abrir o ensino superior, muitos alunos da Figueira da Foz irão deslocar-se para Coimbra.

Não deixa, contudo, se ser uma mera sugestão. “Pode-se dizer qualquer coisa, porque estamos entregues nas mãos do destino”.