Oficial. Liga de Clubes e Bwin anunciam acordo para as próximas cinco épocas

Marcus Silva, responsável da Bwin, espera que a I Liga ajude a colocar a marca "em âmbito global. É uma entidade extremamente credível, reconhecida mundialmente pela competição, clubes e jogadores, que ela tem. Então esperamos que, com essa parceria, consigamos planear juntos o desenvolvimento da marca”, termina.

A Liga de Clubes deixa ainda um agradecinmento à NOS, que termina o acordo de parceria no final desta época.

"A ligação entre as duas instituições pretende contribuir para uma competição cada vez mais emotiva e próxima dos adeptos portugueses, assim como consolidar a afirmação da Liga portuguesa como uma referência em mercados internacionais", escreve a Liga.

A Liga Portugal anunciou, esta sexta-feira, que assinou acordo com a Bwin válido para as próximas cinco temporadas, que garante à Bwin o título de Naming Sponsor da principal competição de futebol em Portugal e que passará a denominar-se, a partir de julho de 2021, Liga Portugal Bwin.

Acordo milionário e ameaça de tribunais

De acordo com informações apuradas pela Renascença, o acordo será superior a 5,5 milhões de euros, por época, o que torna no maior patrocínio de "naming" da história da Liga de Clubes.

A Bwin, que pertence ao grupo que adquiriu recentemente a bet.pt, que já era patrocinador da Liga, volta a dar o nome ao campeonato português, depois de já o ter feito entre 2006 e 2008.

No entanto, há outra casa de apostas que ameaça colocar a Liga de Clubes em tribunal. A Betano revela que esteve em negociações com a Liga e houve progressos significativos em março deste ano, tendo sido até elaborado um Memorando de Entendimento. O contrato, que previa o pagamento de 22 milhões de euros a quatro anos, seria assinado em abril.

A Liga, no entanto, acabou por fechar acordo com a Bwin, por um valor superior. A Betano ameaça recorrer aos tribunais, na medida em que a casa de apostas dava o acordo como fechado para as próximas quatro épocas por 22 milhões de euros.