Mafra anuncia Ricardo Sousa como treinador

Ricardo Sousa, antigo treinador do Beira-Mar, é o novo técnico do Mafra, anunciou esta sexta-feira o emblema da II Liga.

O treinador, de 42 anos, chega a Mafra depois de ter orientado os aveirenses e substitui Filipe Cândido na formação do Oeste, depois de este ter apresentado a sua demissão.

Como treinador, Ricardo Sousa liderou o Beira-Mar nas últimas duas temporadas, de onde saiu em fevereiro devido a maus resultados, contando ainda com passagens por Felgueiras, Anadia, Lusitano e Sanjoanense.

Como jogador, o filho de António Sousa representou o FC Porto, o Beira-Mar, o Boavista ou o Hannover 96, da Alemanha, tendo terminado a carreira em Portugal, com as cores do Gafanha.

O Mafra é atualmente 10.º classificado da Liga SABSEG, com 33 pontos, mas ainda sem ter garantida a manutenção. A equipa do Oeste somou na passada terça-feira, frente ao Casa Pia, a quarta derrota consecutiva na prova e, na próxima ronda, a 29.ª, defronta a Oliveirense, em jogo agendado para domingo, a partir das 17h00.