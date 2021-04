Líder vai exame em Faro depois de dois "chumbos"

Apesar de se manterem isolados no topo e invictos na prova, os leões, que somam 66 pontos, somaram igualdades com Moreirense e Famalicão, ambas a um golo, e viram FC Porto (60), segundo classificado, Benfica (57), terceiro, e Braga (54), quarto, reduzirem a distância para seis, nove e 12 pontos, respetivamente.

Rúben Amorim garante que os seus jogadores não abalaram com os dois empates consecutivos e anuncia uma equipa "tranquila e preparada" . Feddal é baixa para a partida, por lesão . Gonçalo Inácio, já recuperado, deverá ocupar o lugar do marroquino.

Quando faltam oito rondas para o final do campeonato, os verdes e brancos vão tentar, pelo menos, segurar a atual margem esta noite, no São Luís.

O Farense está no penúltimo lugar do campeonato e (...)

A 27.ª jornada arranca no Estádio do Bessa, a partir das 18h45, com a receção do Boavista ao Paços de Ferreira, duas formações com ambições diferentes e separadas por 10 posições.

Na ressaca da goleada sofrida na receção ao Benfica (5-0), os pacenses, com 44 pontos, querem consolidar o quinto lugar europeu, enquanto os axadrezados, em 15.º, com 25, continuam envolvidos na luta férrea pela manutenção.