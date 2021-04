"Jogar como treinam". É a solução de Carvalhal para o Braga recuperar fulgor

Carlos Carvalhal não está preocupado com as sirenes que tem escutado sobre um abaixamento de forma do Sporting de Braga. A questão é levantada na sequência dos últimos quatro jogos da equipa, em que venceu um, empatou dois e perdeu outro.

O treinador entende que não há motivos de preocupação e justifica esta fase com a readaptação que a equipa está a viver. Carvalhal entende que se os seus jogadores "jogarem como treinam" o Braga voltará a vencer com regularidade.

"Estamos a falar de quatro jogos. Empatar em casa do Famalicão, perder com o Benfica mas a jogar com 10 logo na primeira parte, ganhar em Faro e empatar um jogo difícil com com a Belenenses SAD. Tenho de aceitar que se olhe para isto como uma fase menos boa, mas não estou preocupado com isso", começa por dizer, em conferência de imprensa.