Clássico Benfica-FC Porto a 6 de maio. Derby Benfica-Sporting joga-se a 15 de maio

O clássico entre Benfica e FC Porto, da 31.ª jornada, vai jogar-se no dia 6 de maio às 18h30 e o derby lisboeta entre Benfica e Sporting, a contar para a penúltima ronda do principal campeonato português, vai ser disputada no dia 15 de maio às 21h15.

São estes os jogos mais importantes envolvendo os três primeiros classificados da Liga NOS, segundo o calendário que a Liga de Clubes divulgou para as quatro últimas jornadas do campeonato.

Saiba qual o calendário das jornadas 30 a 33:

Jornada 30

Quinta-feira, 29 de abril

Marítimo – Braga (20H30)

Sexta-feira, 30 de abril

Paços de Ferreira – Belenenses SAD (15H00)

Vitória de Guimarães – Moreirense (17H00)

Tondela – Benfica (19H00)

FC Porto – Famalicão (21H15)

Sábado, 1 de maio

Gil Vicente – Farense (15H30)

Santa Clara – Boavista (17H00 locais/18H00 continente)

Portimonense – Rio Ave (18H00)

Sporting – Nacional da Madeira (20H30)

Jornada 31

Quarta-feira, 5 de maio

Marítimo – Gil Vicente (19H00)

Braga – Paços de Ferreira (19H00)

Rio Ave FC – Sporting (21H15)

Quinta-feira, 6 de maio

Moreirense – Nacional da Madeira (15H00)

Belenenses SAD - Portimonense (17H00)

Benfica – FC Porto (18H30)

Farense – Vitória de Guimarães (20H30)

Sexta-feira, 7 de maio

Famalicão – Santa Clara (19H00)

Boavista – Tondela (21H15)

Jornada 32

Domingo, 9 de maio

Paços de Ferreira – Marítimo (15H00)

Gil Vicente – Braga (20H00)

Segunda-feira, 10 de maio

Portimonense – Moreirense (18H00)

FC Porto – Farense (20H15)

Terça-feira, 11 de maio

Santa Clara – Rio Ave (15H00 locais/ 16H00 continente)

Tondela – Belenenses (16H00)

Nacional da Madeira – Benfica (18H00)

Sporting – Boavista (20H30)

Quarta-feira, 12 de maio

Vitória de Guimarães – Famalicão (20H15)

Jornada 33

Sexta-feira, 14 de maio

Paços de Ferreira – Gil Vicente (19H00)

Braga – Moreirense (21H15)

Sábado, 15 de maio

Boavista – Portimonense (15H30)

Farense – Tondela (15H30)

Benfica – Sporting (18H00)

Rio Ave – FC Porto (20H30)

Domingo, 16 de maio

Famalicão – Nacional da Madeira (15H00)

Belenenses SAD – Santa Clara (17H00)

Marítimo – Vitória de Guimarães (20H00)