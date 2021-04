Pogba recorda relação muito boa com Mourinho que "mudou da noite para o dia"

O futebolista francês do Manchester United Paul Pobga recordou esta sexta-feira a relação “muito boa” que teve com o treinador português José Mourinho, enquanto treinador dos ‘red devils’, mas que acabaria por “mudar da noite para o dia”.

Numa entrevista à cadeia televisiva Sky Sports, o companheiro de equipa do luso Bruno Fernandes confessou que continua sem entender o porquê da quezília com Mourinho, hoje ao leme dos também ingleses do Tottenham.

"Houve um tempo em que eu tinha um relacionamento muito bom com Mourinho. Era óbvio, toda a gente via isso, mas tudo mudou da noite para o dia. Isso é que é estranho com Mourinho, e não vou saber explicar o porquê, porque eu mesmo não entendo", disse o médio internacional gaulês, que regressou ao emblema de Manchester precisamente na mesma temporada (2016/17) em que o português assumiu o comando da equipa.

Segundo Pogba, Mourinho, que acabou por ser despedido do United em dezembro de 2018, é o tipo de treinador que “vai contra os jogadores, fazendo-os sentir que não existem mais”.

"O que estou a passar agora com Ole [Gunnar Solskjaer] é diferente, porque ele não iria contra os seus jogadores. Talvez ele também optasse por não os chamar, mas não os colocaria de lado como se eles [jogadores] apenas não existissem mais. Essa é a diferença entre Mourinho e Ole”, observou.