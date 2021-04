Micael Sequeira voltou a ser treinador a seis mil quilómetros de distância de Braga

Micael Sequeira decidiu embarcar numa das maiores aventuras da carreira para voltar a fazer o que mais gosta e orientar uma equipa sénior. Em janeiro, o treinador de 47 anos fez as malas e trocou o cargo de coordenador técnico do Sporting de Braga e viajou para o Uzbequistão, onde é atualmente o treinador do Lokomotiv Tashkent.

O técnico estava afastado dos bancos desde o início da época. Micael Sequeira voltou ao Braga em 2019/20 para ser o adjunto principal de Rúben Amorim. O clube minhoto contratou Carlos Carvalhal para orientar a equipa esta época e Sequeira passou para a função coordenador técnico, uma função que considera importante, mas que não o apaixona.

Em janeiro surgiu a oportunidade de voltar a fazer o que mais gostava, mas teve de emigrar para a capital do Uzbequistão, a mais de seis mil quilómetros de distância do Minho.

"Saí para continuar a fazer o que sempre quis, que é ser treinador. Nunca fui adjunto, tirando esta época com o Amorim. Estava com uma função diferente e não era a que me deixava feliz. Sentia que não era feliz desta forma. Felizmente surgiu esta oportunidade, mas infelizmente fui obrigado a deixar o nosso país, não tive aquela oportunidade que se calhar deveria ter tido", diz, a Bola Branca.

Micael Sequeira já tinha treinado no estrangeiro em 2018/19, nos sub-21 do Al-Nassr, da Arábida Saudita, onde conviveu também na equipa principal com Rui Vitória. O treinador explica como surge a oportunidade de treinar um dos maiores clubes do Uzbequistão.

"Eu era o coordenador do alto rendimento, acompanhava os jogadores da formação e fazia a ligação com o Carvalhal à equipa principal. A proposta surgiu-me por intermédio do Dani Chabrera, que é membro da direção e o treinador de guarda-redes. Trabalhámos juntos na Arábia Saudita e foi por aí. Ele gostou de trabalhar comigo e convenceu-me a sair de Braga, o que não foi fácil, e vir para esta grande aventura", explica.

Com uma carreira de mais de 20 anos, Micael Sequeira treinou os escalões de formação do Braga durante vários anos, orientou o Desportivo das Aves, Famalicão, Trofense, Merelinense e Freamunde, tendo treinador mais de 50 jogos na II Liga portuguesa.

À distância, Micael Sequeira apresenta-nos o seu novo clube e os objetivos para a época: "Foi fundado em 2001, é ainda recente, mas já foi campeão duas vezes. Não correu bem a época anterior, ficaram em nono. Aqui no país são considerados o segundo clube de maior dimensão, já com historial forte apesar de ser recente. O objetivo é fazer melhor do que no ano anterior. As equipas são parecidas e vai ganhar quem for mais organizado, esperamos que sejamos nós".

Apesar de manter o foco na temporada, o treinador reconhece que o objetivo é voltar um dia a Portugal: "Penso no presente e fazer o melhor possível e acredito que voltarei a Portugal. Não tive espaço na equipa principal do Braga, tive de esperar pela minha oportunidade. Ela surgiu, longe, mas sou feliz na mesma. Não foi fácil deixar a família e todos que amo, mas é assim a vida de treinador".