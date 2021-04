Lewandowski mais próximo de voltar à ação pelo Bayern Munique

Robert Lewandowski está mais próximo de voltar a jogar pelo Bayern de Munique. Esta sexta-feira, o ponta de lança já treinou com bola.

O polaco, de 32 anos, está lesionado desde o final de março, quando se encontrava ao serviço da seleção. O problema no ligamento do joelho direito impediu-o de disputar os quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Paris Saint-Germain, que eliminou o Bayern.

Esta sexta-feira, Lewandowski treinou condicionado, sob a coordenação do preparador físico do Bayern, Simon Martinello. Em conferência de imprensa, Hansi Flick avisou que o internacional polaco ainda não está pronto para participar na visita ao Wolfsburgo, no sábado.

"'Lewy' não estará apto para o Wolfsburgo, mas teremos de ver como corre para terça-feira", referiu o treinador do Bayern Munique, em alusão à receção ao Bayer Leverkusen, da jornada 30 da Bundesliga.

Os campeões alemães lideram 65 pontos, mais quatro que o segundo classificado, o Leipzig. Em terceiro, está o Wolfsburgo, com 54 pontos.