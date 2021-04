Junior Barranquilla garante última vaga da Libertadores

O Junior Barranquilla bateu o Bolivar, em casa, por 3-0 e garantiu o apuramento para a fase de grupos da Taça Libertadores. A equipa colombiana tinha perdido o jogo da 1.ª mão na Bolívia, por 2-1, mas deu a volta à eliminatória.

Miguel Borja marcou na primeira parte e colocou o Barranquilla, onde joga o antigo avançado do Sporting Teo Gutiérrez, em vantagem. Na segunda parte, e já depois da expulsão de Leonardo Ramos do Bolívar, os colombianos "engordaram" o resultado, com golos de Pajoy e Hinestroza.

A equipa boliviana, treinada pelo espanhol Natxo González, que esteve no Tondela na temporada passada, segue para a Taça sul-americana. O Junior Barranquilla ocupa a vaga que faltava preencher no alinhamento dos grupos da Libertadores.

Integra o Grupo D, com Fluminense, River Plate e Santa Fé.