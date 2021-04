Más e boas notícias sobre salários

Foi chocante saber que mais de um terço dos pobres em Portugal são trabalhadores. A maioria até tem contratos de trabalho estáveis e salários certos ao fim do mês. O problema é que os salários são muito baixos.

É o que revela um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agora divulgado.

Esses salários andam perto do salário mínimo. Não chegam para pagar as despesas de uma família, obrigando vários membros da família a trabalharem, se conseguirem emprego. Além do mais, esta situação representa um desincentivo à constituição de uma família e ao nascimento de filhos, que nascem cada vez menos em Portugal.

Refere o estudo “A Pobreza em Portugal – Trajetos e Quotidianos” que o problema é ainda agravado pela fragilidade da rede de segurança que o Estado proporciona.

Temos hoje trabalhadores mais qualificados do que no passado, decerto. Mas, lê-se no resumo que o “Público” de segunda-feira fez daquele estudo, “contrariamente ao que acontecia há alguns anos, ter um curso de nível superior já não é suficiente para assegurar a imunidade face a situações de pobreza.

Quase 5% dos indivíduos com curso superior encontravam-se em 2016 em situação de pobreza”. Claro que importa continuar a apostar na melhoria do nível de qualificação dos trabalhadores do sector privado e do sector público, que em Portugal ainda fica atrás das médias europeias.