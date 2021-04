Há MotoGP e há MotoGP com Marc Márquez

Márquez foi o terceiro mais rápido na primeira sessão de treinos livres, na quarta vez que andou numa moto, desde que foi duas vezes operado ao braço direito. Uma lesão que o fez perder a época passada e as duas primeiras corridas deste ano.

Marc Márquez voltou às pistas, nove meses depois, e deu uma demonstração de força ao "paddock". A primeira sessão de treinos livres do GP de Portugal em MotoGP pode não vir a ser referência para os tempos de qualificação, mas o espanhol já conseguiu deixar muita gente boquiaberta.

O mais rápido nas primeiras voltas ao Autódromo Internacional do Algarve foi Maverick Viñales, em Yamaha (1'42.127). Outro espanhol, Alex Rins, em Suzuki, fez o segundo melhor tempo e Márquez, em Honda, foi terceiro.

Miguel Oliveira (KTM) ficou na 17.ª posição. A segunda sessão de treinos livres do GP de Portugal está agendada para as 14h10. A corrida é no domingo, às 13h00.