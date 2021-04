Bottas o mais rápido no primeiro dia em Imola

Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o mais rápido nas duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio de Imola, em Itália.

As duas sessões ficaram marcadas por choques. De manhã, Pérez e Ocon chocaram, enquanto que Charles Leclerc foi direto ao mura na parte da tarde.

O finlandês da Mercedes definiu o tempo mais rápido do dia na parte da trarde, com 1:15.551, seguido do colega de equipa Lewis Hamilton, que venceu o primeiro GP da época, a 0.010s atrás.

Pierre Gasly, da AlphaTauri, fechou o pódio pela tarde, seguido de Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen, da Red Bull, foi o 14º mais rápido, numa sessão em que fez apenas cinco voltas.

Para sábado está marcada a terceira sessão de treinos livres e a qualificação. A corrida decorre só no domingo.