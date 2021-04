André Villas-Boas está de volta aos ralis a favor das causas da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) do Porto.

Villas-Boas e José Pedro Fontes, piloto oficial do Citroen Vodafone Team, irão participar, no fim de semana, no Rali Vieira do Minho, promovendo a "Race for Good", que, em conjunto com a Sports&You, procura utilizar o desporto motorizado como plataforma de comunicação e promoção de ações de cariz social e humanitário.

A "Race for Good", movimento que utiliza o desporto motorizado como forma de chamar a atenção para as problemáticas sociais, levará o seu Citroen C3 Rally2 decorado com as cores da APPACDM, no sentido de sensibilizar as pessoas para as dificuldades e desafios que estão inerentes à vida do cidadão deficiente mental.



A APPACDM do Porto, instituição que completa 52 anos em 2021, apoia cerca de 400 pessoas - crianças, jovens e adultos. Como a maioria da Instituições Particulares de Solidariedade Social, atravessa graves problemas de sustentabilidade financeira.

Com esta parceria André Villas Boas, José Pedro Fontes e a Sports&You esperam envolver ainda mais pessoas em prol desta causa, contribuindo financeiramente para ajudar a instituição.