Governo estima descida da carga fiscal para 33% em 2022

A carga fiscal deverá recuar de 34,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 para 33,7% em 2021, estimando o Governo que mantenha uma trajetória decrescente no ano seguinte, caindo então para 33%. Segundo o Programa de Estabilidade (PE) para 2021/2025, hoje divulgado, em que são apresentadas as novas projeções macroeconómicas do Governo para o corrente ano e seguintes, estima-se que a carga fiscal recue quase um ponto percentual entre 2020 e 2021, baixando de 34,6% do PIB para 33,7%. A carga fiscal considerada para 2020 é inferior ao valor provisório para este indicador divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 26 de março, segundo o qual se terá situado em 34,8% do PIB, o mais alto de sempre desde pelo menos 1995 - ano de início da série disponibilizada pela autoridade estatística. Em entrevista à Lusa, no final de março, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, referiu, a propósito de a carga fiscal ter registado em 2020 o valor mais elevado de sempre que tal se explica pelo facto de a atividade económica ter descido mais do que a receita fiscal e contributiva.



Segundo o PE, a carga fiscal, que inclui receita de impostos e contribuições efetivas, deverá registar novo recuo, para um valor equivalente a 33% do PIB em 2022, mantendo-se neste nível no ano seguinte. Para os dois últimos anos do horizonte das projeções incluídas no PE, ou seja para 2024 e 2025, estima-se que a carga fiscal registe um ligeiro aumento para 33,1% e 33,2% do PIB, respetivamente. Esta evolução reflete a evolução da receita fiscal, com o Governo a estimar que esta aumente 2,7% em 2021 e 3,9% em 2022, acelerando para taxas de variação de 4,1% nos dois anos seguintes e de 3,9% em 2025.