Jesus responde ironicamente às críticas de Pepe. "Grande moral"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, acusa Pepe de falta de "moral", que criticou as palavras do técnico sobre a entrada de Stephen Eustáquio sobre Weigl, no jogo da última jornada.

Em conferência de imprensa, o técnico das águias inicialmente recusou-se a comentar os comentários do capitão do FC Porto, mas acabou por dar a sua opinião, de forma breve e irónica: "Não vou comentar. O que o Pepe disse sobre um lance destes? Grande moral", afirmou.

O treinador retratou-se em relação às declarações que fez em direção do médio do Paços de Ferreira. No final do jogo, Jorge Jesus disse que Eustáquio teve "nitidamente com a intenção de magoar o Julian" e que multaria o médio internacional canadiano. Hoje, o treinador vê o lance de forma diferente.