"O Primeiro Abraço" vence Foto do Ano dos prémios World Press Photo 2021

O fotógrafo dinamarquês Mads Nissen venceu o cobiçado prémio de Foto do Ano de 2021, da World Press Photo, com a fotografia "O Primeiro Abraço" (do inglês, "The First Embrace). A fotografia foi tirada em São Paulo, no Brasil, em agosto de 2020.

Os prémios foram anunciados esta quinta-feira e há um português nos galardoados. Nuno André Ferreira, fotojornalista da agência Lusa, conseguiu o terceiro lugar na categoria Notícias Locais com a fotografia "Fogo na Floresta".