Nuno André Ferreira arrecada um terceiro lugar nos prémios World Press Photo

Os prémios World Press Photo 2021, os mais importantes do fotojornalismo, começaram a ser conhecidos esta quinta-feira e há um português galardoado. Nuno André Ferreira, da agência Lusa, arrecadou o terceiro lugar na categoria Notícias Locais, com a fotografia "Fogo na Floresta" ("Forest Fire").

Ao longo da tarde, serão também conhecidas a Foto do Ano e a Reportagem do Ano da edição de 2021 dos prémios.

A fotografia de Nuno André Ferreira foi tirada durante um incêndio em Oliveira de Frades, Viseu, a 7 de setembro de 2020. Na foto, uma criança dentro de um carro olha curiosa para o fotógrafo, ignorando o fogo que consome a floresta no fundo da paisagem.

O fotojornalista da Lusa ficou atrás de Evelyn Hockstein, fotojornalista americana do Washington Post, e de Nadia Buzhan, fotojornalista da Bielorrússia.

Hockstein venceu a categoria com a fotografia "Debate sobre o Memorial da Emancipação" (também nomeada para Foto do Ano), na qual uma mulher negra que defende a retirada do Memorial da Emancipação ouve um homem branco discutir com ela. Para o júri do prémio, a fotografia representa o debate sobre o racismo na América e no mundo. “Podemos sentir a dor desta mulher, compreender as suas emoções. Do lado direito dela está o homem a discutir, a estátua ao fundo. É muito raro captar tudo o que se tem para contar numa só foto”, afirmou Mulugeta Ayene, fotógrafo que faz parte do júri.