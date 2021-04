North Music Festival agendado para setembro no Porto (em dose tripla)

Em comunicado, a organização do evento, a produtora Vibes & Beats, refere que o “restante alinhamento será, entretanto, revelado”, nomeadamente o cartaz do terceiro dia extra com que o festival passa agora a contar.

De 30 de setembro a 2 de outubro, o festival regressa à Alfândega do Porto, mantendo aqueles que eram os cabeças-de-cartaz de 2020: os Deftones, os irlandeses The Script e a banda mítica The Waterboys, a que se juntam os portugueses Moonspell.

Chegou a estar agendado para maio de 2020, no Porto, mas a pandemia trocou as voltas aquele que é o primeiro festival da temporada. O North Music Festival anuncia agora o regresso em setembro deste ano, com uma edição alargada de três dias.

Quem já tinha comprado bilhete para 2020, “os mesmos mantêm-se válidos para as novas datas agora anunciadas, tendo em conta o alinhamento do cartaz”, indica a promotora.

Quem já tiver adquirido um passe que no ano passado era de dois dias, terá agora um “upgrade automático, passando a ter acesso aos três dias da nova edição, sem qualquer custo adicional”.

Para quem ainda não tem bilhete, as entradas “estão agora disponíveis para venda nos locais habituais, assim como no site do festival (www.northmusicfestival.seetickests.com). O bilhete diário tem o valor de 50 euros e o passe geral terá uma pré-venda limitada no valor de 90 euro euros”.

Jorge Veloso, diretor da Vibes & Beats, afirma que “tal como tem sido a prática desde a chegada da pandemia, o principal objetivo é sempre o de salvaguardar a saúde e segurança do público, bandas, parceiros e colaboradores do festival”.

A organização do North Music Festival tem, por isso, estado em contacto permanente e “articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS), Governo, autoridades locais e todas as entidades competentes, de forma a garantir o cumprimento de todas as diretrizes para a realização do evento”, diz a promotora em comunicado.

A Vibes & Beats está também a ter “consultoria de uma entidade privada de saúde, com uma unidade de medicina populacional e saúde pública, que tem apoiado a tomada de decisões baseadas na evidência e na avaliação de dados”.

Jorge Veloso mostra-se “confiante na previsão do Governo, Comissão Europeia e autoridades de saúde que apontam para uma imunidade de grupo da população portuguesa ainda antes do final do verão, tendo em conta o crescente processo de vacinação em conjugação com as deliberações da DGS, permitindo assim a realização responsável de um festival dentro desta nova normalidade”.