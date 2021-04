Depois de Paris, o Porto. Até 24 de setembro é possível testemunhar o encontro de Peter Lindbergh com as obras de Giacometti. A fotografia acrescenta mais vida às esculturas do artista suíço.



É um encontro entre a obra de um dos mais aclamados escultores do século XX e um dos mais relevantes fotógrafos de moda. Dele resulta mais de uma centena de fotografias, desenhos e esculturas que ganham vida na exposição "Alberto Giacometti - Peter Lindbergh. Capturar o Invisível", que está disponível a partir desta quinta-feira no Museu da Misericórdia, no Porto.

Os trabalhos cruzam os olhares de dois artistas de áreas e tempos diferentes, mas que partilham a mesma verdade, refere Serena Bucalo-Mussely.

A curadora da Fundação Giacometti explica que “Pete Lindebergh era fascinado por este artista desde muito novo e quando ele chegou ao armazém parecia uma criança numa loja de brinquedos. Ele teve liberdade total para escolher as obras que quisesse fotografar e fez a sua escolha. Quando vemos as fotografias vemos a mesma verdade, a mesma realidade, o mesmo interesse pela realidade. Pete Lindebergh trata as esculturas de Giacometti como se elas tivessem vida. Trata-as como manequins. Ele estava interessado na alma do artista, na alma do modelo. Quisemos mostrar isso na exposição. As semelhanças, este interesse pela realidade, pela verdade, pela alma dos modelos.”

A responsável acrescenta que nesta exposição o objetivo é mostrar ao público “algo cronológico, para mostrar um pouco da história deste artista, um dos mais importantes do século passado”.

“Incluímos esculturas de Giacometti em Paris, de 1920 até ao momento da sua morte em 1966. Temos obras que toda a gente pode reconhecer, estas esculturas alongadas, bem como esculturas importantes do período pós-cubista, ou surrealista”, sublinha.