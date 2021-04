Guimarães acolhe Dia Mundial da Língua Portuguesa

A cidade de Guimarães vai acolher as celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa que se comemora no dia 5 de maio.

Para Adelina Pinto, vice-presidente da autarquia, as celebrações em Guimarães revestem-se de grande importância e evidenciam a natureza “estratégica para a afirmação da cidade enquanto polo difusor da identidade portuguesa e, consequentemente, da Lusofonia”.

“Em Guimarães criámos um país, e deste país nasceu uma língua que se expandiu para o mundo”, afirma a vereadora, destacando a “importância da língua enquanto instrumento de diálogo entre povos e de afirmação da identidade”.

Para celebrar o dia foi desenhado, em parceria com a Universidade do Minho, um seminário em torno da temática da língua, em formato presencial e virtual, de forma a permitir que os oradores que não se podem deslocar, por motivos relacionados com a pandemia, possam participar remotamente.

“Guimarães assume aqui um papel dialogante e privilegiado no mapa geográfico dos falantes de língua portuguesa, permitindo que esta seja valorizada nas suas múltiplas dimensões, como a económica, a académica, a cultural ou a criativa, contribuindo para a promoção da língua e de Guimarães, bem como para o reforço dos laços entre os países lusófonos”, assinala Adelina Pinto.

A vice-presidente da autarquia, Adelina Pinto, adianta ainda que durante o seminário vai ser apresentada, virtualmente, a reconstrução do Museu da Língua de S. Paulo, em Guimarães, um equipamento que ardeu e que, depois de reconstruído, será inaugurado em breve.

No âmbito da cooperação entre Guimarães e o Brasil, será celebrado um protocolo que “permitirá a difusão da arte brasileira em Portugal e da arte portuguesa, em especial a vimaranense, no Brasil”.

Para Micaela Ramon, professora da Universidade do Minho (UMinho), a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa reveste-se de grande importância, realçando que a língua portuguesa é “uma das poucas no mundo que tem estatuto de língua global, pelo facto de ter mais de 10 milhões de falantes de entre o conjunto das mais de 7000 línguas vivas”.

“A sua influência não se faz sentir apenas nos nove países onde é língua oficial, mas um pouco por todo o mundo, onde é procurada como língua de herança e como língua estrangeira. As diásporas de todos os países da CPLP levam a língua para fora desses territórios. A importância do português como língua global justifica, de sobremaneira, a existência de um Dia Mundial da Língua Portuguesa, e que a Câmara Municipal de Guimarães e a Universidade do Minho se unam para o comemorar”, afirma a professora da UMinho.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa comemora-se a 5 de maio e foi proclamado pela 40.ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em novembro de 2019.

A escolha do dia está articulada com a resolução de 2009 do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sobre a Instituição do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.