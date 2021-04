Cientista portuguesa conquista prémio europeu com trabalho sobre cancro da tiroide

A investigadora Márcia Faria venceu o Young Investigator Award 2021. Os prémios atribuídos pela Sociedade Europeia de Endocrinologia distinguem 12 jovens investigadores ainda sem doutoramento ou com doutoramento há menos de 10 anos.

A jovem de 28 anos, cientista da Unidade de Biologia Molecular do Serviço de Endocrinologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, foi distinguida pela investigação sobre o “simportador de sódio e iodo na terapêutica com iodo radioativo e o avanço no tratamento de metástases do carcinoma da tiroide”.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, o objetivo do trabalho de Márcia Faria é “perceber quais os mecanismos subjacentes a esta perda de capacidade de captar iodo e o que se pode fazer para que as células o voltem a incorporar, o que vem abrir novamente a porta ao tratamento destas metástases”.

O tratamento do cancro da tiroide tem, geralmente, um prognóstico de evolução favorável, em que a cirurgia e ciclos de iodo radioativo são eficazes.

“Mas quando há doença refratária ao iodo – ou seja, quando as células metastizadas deixam de ter capacidade para captar o iodo - não há outras terapias eficazes. Uma situação que acontece em cerca de 30% dos casos em que há metástases”, assinala o comunicado.

Segundo o Registo Oncológico, a incidência do cancro da tiroide tem aumentado e atualmente são diagnosticados cerca de 500 novos casos por ano, em Portugal.

A doença afeta mais mulheres do que homens, mas tem um prognóstico muito favorável, ser for detetada precocemente.

O trabalho agora premiado será apresentado em maio, na conferência da Sociedade Europeia de Endocrinologia.