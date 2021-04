Rúben Amorim: "Se o Sporting ganhar ao Farense, fica tudo bem"

Rúben Amorim não mostra preocupação acrescida, na sequência dos dois empates consecutivos do Sporting, com Moreirense e Famalicão, e afirma que "se ganhar ao Farense, fica tudo bem".

"Na jornada do Moreirense tivemos um rival [FC Porto] que esteve empatado até ao último minuto e nós estivemos a ganhar até ao último minuto [com o Moreirense]. Se num minuto as coisas fossem diferentes podíamos estar a 12 pontos", calcula.

O treinador resume a sua análise às circunstância do futebol, considerando que tudo pode voltar a mudar, a favor do Sporting, já neste fim de semana.

Rúben Amorim foi punido com 15 dias de suspensão, devido a palavras dirigidas ao árbitro Rui Costa no final da partida com o Famalicão, e ainda não sabe se poderá estar no banco em Faro. O treinador apresentou recurso, mas sublinha que "mesmo que o treinador não esteja no banco, a equipa tem condições para vencer".

Sobre o Farense, equipa que está no penúltimo lugar, o técnico leonino alerta que, "me os resultados dizendo outra coisa, tiveram bons momentos nos últimos tempos".

O Farense-Sporting, a contar para a jornada 27, é esta sexta-feira, às 21h00.