Rúben Amorim: "Fui expulso por afirmações que não são verdade e vou defender-me"

Na antevisão da partida com o Farense, o treinador leonino deixou uma garantia: "vou deixar de me pronunciar sobre os meus castigos, porque o grande prejudicado sou eu e qualquer dia sou despedido do Sporting e não arranjo em trabalho nenhum".

O treinador do Sporting foi expulso no final do último jogo do Sporting com o Famalicão e vai estar 15 dias de castigo.



"O meu comportamento é sempre igual. Depende de como o jogo está, mas não mudei por causa de qualquer resultado. Não vejo diferença para aquilo que eu era. Estou confiante, não mudei nada por estarmos no fim do campeonato", sublinha Amorim.

Na conferência de imprensa, o treinador avançou que Feddal é baixa para o jogo com o Farense, esta sexta-feira, a contar para a jornada 27 da I Liga. O defesa marroquino lesionou-se no encontro com o Famalicão e "não está a 100%".