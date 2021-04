Feddal é baixa no Sporting para Faro

Rúben Amorim confirma que Feddal é baixa para o jogo com o Farense, esta sexta-feira, a contar para a jornada 27 da I Liga. O defesa marroquino lesionou-se no encontro com o Famalicão e "não está a 100%".

Feddal é um titular indiscutível no 11 do Sporting, mas o treinador sublinha que não está preocupado com a sua ausência.

"O Feddal não vai estar neste jogo, mas não estou preocupado com a questão defensiva. São oportunidades boas para ver outros jogadores", argumenta.

Eduardo Quaresma entrou para o lugar de Feddal, no jogo com o Famalicão, mas para o desafio com o Farense o Sporting já conta com Gonçalo Inácio, recuperado de lesão.

Bruno Tabata também está apto e viaja para o Algarve, onde o Sporting vai procurar regressar às vitórias, depois de dois empates consecutivos. Rúben Amorim sente a equipa "tranquila" para defrontar um adversário que, apesar dos maus resultados recentes, tem apresentado qualidade.

O Farense, penúltimo classificado da Liga, recebe o líder, ainda invicto, esta sexta-feira, às 21h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.