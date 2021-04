"Songs for Good". Leigos para o Desenvolvimento promovem Festival Solidário

A segunda edição do Festival ‘Songs for Good’ tem início esta quinta-feira e prevê 11 “pequenos concertos” de jovens talentos. “É uma iniciativa de angariação de fundos, em que reunimos um conjunto de generosos artistas, prontos a dar o seu tempo e a partilhar os seus talentos num evento online”, explica a Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) na apresentação da iniciativa.

Os concertos, gratuitos, vão ser transmitidos em direto no Facebook e Instagram dos Leigos para o Desenvolvimento (LD), que convidam quem assistir a “fazer um contributo para a nossa missão, porque juntos fazemos acontecer”.

Há mais de 30 anos que esta ONGD trabalha “em prol do desenvolvimento integral e integrado" em vários países africanos de expressão portuguesa, com projetos nas áreas da formação e educação, emprego, organização comunitária, capacitação de agentes locais, e área pastoral, entre outras.

Desde 2018 que os LD trabalham também em Portugal. Em parceria com a Província Portuguesa da Companhia de Jesus abriram uma missão na Caparica-Pragal, no concelho de Almada, com um programa piloto de desenvolvimento comunitário.