Só unidos superamos a pandemia, diz o Papa aos bispos brasileiros

Veja também:

Só unidos é que os povos vão poder superar a pandemia, disse esta quinta-feira o Papa Francisco.

O Papa enviou esta quinta-feira uma mensagem ao encontro da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB), que estão reunidos em assembleia, e manifestou a sua solidariedade pelo período difícil que o país está a atravessar por causa da pandemia.

Francisco pede união para ultrapassar não só a doença, como as consequências que se farão sentir depois de ser ultrapassada.

“É possível superar a pandemia, é possível superar suas consequências. Mas somente conseguiremos se estivermos unidos! A Conferência Episcopal deve ser una neste momento, pois o povo que sofre é uno”, disse o Papa numa mensagem de vídeo.

O Brasil está a passar uma fase aguda com a pandemia, mas também a nível político. Francisco sublinhou a importância da unidade para fazer frente às dificuldades, pedindo aos bispos para serem “instrumento de reconciliação” e de unidade.

“Essa é a missão da Igreja no Brasil: hoje mais do que nunca! Para tal, é preciso deixar de lado as divisões, os desentendimentos. É preciso nos encontrar no essencial. Com Cristo, por Cristo e em Cristo reencontrar à ‘unidade do Espírito, pelo vínculo da paz’”, disse.

O Brasil já teve mais de 13 milhões de casos de Covid, tendo registado mais de 360 mil mortes por causa da doença.