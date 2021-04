Igreja pede cancelamento de todas as celebrações na ilha de São Miguel

O vigário episcopal de Angra, nos Açores, escreveu aos sacerdotes da ilha de S. Miguel, apelando a que sejam canceladas todas as celebrações religiosas que promovam ajuntamentos.

“A situação na nossa Ilha de São Miguel é deveras preocupante, facto que levou o Conselho de Governo a considerá-la, no seu todo, como de Alto Risco”, escreve o cónego Adriano Borges, na carta enviada ao clero.

A ilha de São Miguel, nos Açores, vai passar para o nível de Alto Risco de contágio da Covid-19, a partir das 00h00 de sexta-feira (01h00 de Lisboa).

Neste contexto, o vigário episcopal da Diocese de Angra considera que devem ser “suspensas todas as celebrações” naquela ilha, “até novas orientações”.

“À semelhança da semana transata, insisto que é do meu entender que devemos suspender todas as celebrações na nossa Ilha, até novas orientações”, refere o sacerdote.

As novas orientações da Direção Regional de Saúde recomendam o cancelamento de todo o tipo de eventos que impliquem ajuntamentos, mesmo que posteriores, e o cónego Adriano Borges, explica que, no caso da Igreja, serão os batizados, comunhões e casamentos.

Recorde-se que na semana passada, as Ouvidorias do Nordeste e de Vila Franca cancelaram as suas celebrações, por serem concelhos de Alto Risco.

“Se foi esta a decisão para estas duas Ouvidorias, e agora estendendo-se o Alto Risco para toda a Ilha, faz todo o sentido que todas as celebrações sejam canceladas”, reforça o Vigário Episcopal na segunda carta que escreve ao clero.

O cónego Adriano Borges esclarece os sacerdotes que “achem que seja imperioso celebrar”, devem cancelar “pelo menos as celebrações Vespertinas”.

“Acho, no mínimo, ser uma forma de estarmos em sintonia com o recolher obrigatório ao fim de semana (15h00), a que todos estamos sujeitos”, esclarece.

Alto Risco de contágio em toda a ilha

Quatro dos seis concelhos da ilha de São Miguel (Vila Franca do Campo, Nordeste, Ribeira Grande e Lagoa) tiveram mais de 100 novos casos de infeção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes, nos últimos sete dias.



Ponta Delgada e Povoação ficarão igualmente sujeitos às medidas de Alto Risco, tendo em conta que mais de 50% dos concelhos da ilha estão em Alto Risco.

Assim, todos os concelhos da ilha de São Miguel ficam com proibição de circulação na via pública entre as 20h00 e as 05h00 durante a semana, e entre as 15h00 e as 05h00 ao fim de semana.

Toda a atividade comercial fica encerrada nesses períodos, com exceção das farmácias, clínicas médicas e consultórios, postos de abastecimento de combustíveis com venda ao postigo e lojas de conveniência de venda de bens essenciais integrados em postos de combustíveis.

Está ainda previsto nas normas gerais para o nível de Alto Risco que os restaurantes, cafés e similares têm de encerrar às 15h00, podendo funcionar até às 22h00 em regime de entrega ao domicílio e `take away`, tendo uma lotação máxima de um terço da sua capacidade e um limite de quatro pessoas por mesa, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

É também implementado o regime de ensino à distância em todos os estabelecimentos de ensino e ficam encerrados ginásios e piscinas cobertas, ficando proibidas as práticas desportivas nestes espaços.

O nível de Alto Risco de contágio determina ainda que a realização de funerais só pode ocorrer até às 20h00 em dias de semana e até às 15h00 ao fim de semana e está condicionada à adoção de medidas organizacionais que garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e as regras de distanciamento social.

O executivo decidiu “dar orientações para inexistência de eventos que promovam ajuntamentos e aglomerados”.

“É uma restrição que implica que, no prazo aproximado de três semanas, não deverão existir em São Miguel eventos de qualquer natureza que promovam ajuntamentos e aglomerados”, explicou Clélio Meneses, secretário Regional da Saúde.