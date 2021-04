Sérgio Oliveira é o médio do mês na I Liga

Sérgio Oliveira foi eleito o médio do mês de março da I Liga. O jogador do FC Porto recebeu 21,29% dos votos dos treinadores principais da competição.

No período em avaliação, Sérgio Oliveira marcou dois golos e fez duas assistências, nas três vitórias conquistadas pelo FC Porto. É a segunda vez que o internacional português recebe o prémio de melhor médio do mês, depois de ter sido distinguido em dezembro.

Sérgio bateu Palhinha por uma margem curta. O jogador do Sporting foi o segundo mais votado, com 20,65%. Al Musrati, do Braga, fecha o pódio, com 10,97% dos votos.