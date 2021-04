Manuel Machado “sabe os ingredientes para conseguir um bom resultado” com o FC Porto

“Vai ter de ir buscar um pouco do que foi no passado para tentar os três pontos contra o Porto. (…) Manuel Machado sabe certamente, devido à sua experiência, os ingredientes para conseguir um bom resultado”, diz em Bola Branca .

Enquanto jogador, Bruno Amaro venceu o Porto duas vezes ao serviço no Nacional, em 2008/09 e 2010/11. O antigo médio explica que é “difícil comparar” momentos, porque nessa altura o Nacional “era uma equipa que lutava pela Europa”.

O Nacional vem de uma série de oito derrotas consecutivas, nas quais sofreu 23 golos. Entretanto, trocou de treinador, com Luís Freire a dar lugar a Manuel Machado .

Bruno Amaro, ex-jogador do Nacional, antecipa “jogo complicado” para a equipa da casa, no domingo, frente ao Porto. Mas este pode ser também o “jogo ideal para o Nacional conseguir reverter os últimos resultados”.

“Temos de estar todos orgulhos daquilo que o porto fez numa competição europeia. (…) Pode dar-lhes força, alento e confiança para as dificuldades que poderão vir”, sublinha, em entrevista à Renascença .

Do lado do Porto, a equipa de Sérgio Conceição vem de vitória por 1-0 frente ao Chelsea. Bruno Amaro pensa que o desempenho na Europa pode “galvanizar a equipa para a ponta final do campeonato”.

Antigo médio do FC Porto dá o mote para vencer o N(...)

Bruno Amaro, atual treinador adjunto de Rui Quinta no Salgueiros, representou o Nacional entre 2006 e 2011 e continua a acompanhar a equipa insular “sempre com muito interesse”. Os madeirenses ocupam nesta altura o último lugar do campeonato, situação que o antigo médio vê “com alguma tristeza”.

O Nacional-FC Porto, a contar para a ronda 27 do campeonato, está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio da Madeira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.