FC Porto prossegue preparação para o Nacional sem baixas

Sérgio Conceição orientou, esta quinta-feira, o segundo treino de preparação para o jogo com o Nacional da Madeira, no Olival, e teve todos os jogadores à disposição.

A equipa volta a treinar na sexta-feira e no sábado, antes da viagem para a Madeira. O jogo com o Nacional, a contar para a jornada 27, é no domingo, às 17h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O Porto está na segunda posição do campeonato, seis pontos atrás do Sporting que joga esta sexta-feira, às 21h00.