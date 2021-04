"Tremenda injustiça". Ana Catarina Mendes contra-ataca e aconselha "recato" a Sócrates

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, considera que a reação de José Sócrates às afirmações de Fernando Medina sobre a Operação Marquês são uma “tremenda injustiça”.

Na terça-feira, no habitual espaço de comentário na TVI, o presidente da Câmara de Lisboa referiu que as suspeitas que recaem sobre o antigo primeiro-ministro, principal arguido deste caso, minam a confiança dos portugueses e corroem a democracia.

Na resposta, esta quarta-feira, em entrevista à TVI, Sócrates usou a expressão “canalhice” para classificar as afirmações do autarca de Lisboa.

“O essencial não é esse personagem [Fernando Medina]: falemos, portanto, do mandante que é a liderança do PS e a sua direção. E essas declarações dizem tudo sobre o que realmente pensa o Partido Socialista, ou melhor, a sua direção. O que a direção do PS acha é que pode e deve fazer uma condenação sem julgamento, sem defesa, esquecendo o princípio da presunção de inocência. Essas declarações são de uma profunda canalhice”, atacou Sócrates.