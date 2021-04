Nove deputados investigados por causa de moradas faltas

Eram nove, com a renúncia ao mandato da deputada Sandra Cunha ficam a ser oito os deputados investigados por causa de alegadas moradas falsas. Os pedidos de levantamento da imunidade parlamentar para que possam ser constituídos arguidos já chegaram ao Parlamento.



Os deputados são de vários partidos: Pedro Roque (PSD), Elza Pais (PS), Duarte Pacheco (PSD), João Pinho de Almeida (CDS-PP), Paulo Neves (PSD), Nuno Sá (PS), Sandra Cunha (BE), Carla Barros (PSD) e Fernando Anastácio (PS).

Pedro Roque, do PSD, e Nuno Sá do PS, já disseram à Renascença que estão completamente disponíveis para o levantamento da imunidade parlamentar.

Nuno Sá frisa que quer dar explicações o mais rapidamente possível. E o mesmo diz João Almeida, do CDS, que divulgou uma nota a dizer que quer prestar esclarecimentos o mais depressa possível, porque terá sido confundido com o irmão no que toca a moradas.

[notícia em atualização]