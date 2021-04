Jerónimo acredita que substituição do “capitalismo pelo socialismo” é “possibilidade real”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, assinalou esta quinta-feira os 150 anos da Comuna de Paris com um discurso de fidelidade ao ideal comunista e definiu a “substituição do capitalismo pelo socialismo” como uma "possibilidade real" para a humanidade no século XXI.

“É a substituição do capitalismo pelo socialismo que, no século XXI, continua inscrita como uma possibilidade real e como a mais sólida perspetiva de evolução da humanidade”, afirmou o secretário-geral do PCP, numa sessão na Voz do Operário, em Lisboa, em que leu durante 20 minutos sem interrupções nem aplausos um discurso de cinco páginas e meia sobre a Comuna de Paris.

Essa substituição do “capitalismo pelo socialismo” pode ocorrer como uma “possibilidade real” num “prazo histórico mais ou menos prolongado, por vias diversificadas e num processo” com as necessárias “redefinições e enriquecimentos de projeto, através da luta de emancipação social e nacional dos trabalhadores e dos povos”, disse.

Após os 20 minutos de discurso, os militantes aplaudiram de pé, cantou-se o hino do partido, “Avante, camarada”, e o Hino de Portugal, numa sessão com apenas algumas dezenas de participantes, com máscara, respeitando uma distância de segurança devido à epidemia de Covid-19, em que a Comuna de Paris foi dada como exemplo precursor de outras revoluções pelo mundo.