Terceira fase de desconfinamento. Saiba o que reabre segunda-feira na maioria dos concelhos

Veja também:

A nova fase de desconfinamento avança segunda-feira na "generalidade do território nacional", mas 11 concelhos recuam ou ficam na segunda fase anuncia o primeiro-ministro, António Costa.



O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, as medidas para a terceira fase de desconfinamento da pandemia de Covid-19.

Por terem uma taxa de incidência acima de 120 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, não avançam para a terceira fase Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela, revelou António Costa.

Voltam às regras anteriores da primeira fase de desconfinamento quatro concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes: Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior.

Nestes 11 concelhos a circulação entre municípios volta a estar proibida, salvo as exceções previstas, nomeadamente por motivos profissionais ou de saúde, entre outros.

Os alunos do ensino secundário e do ensino superior regressam às escola mesmo nos concelhos onde o desconfinamento recua ou faz uma pausa, explica António Costa.

O primeiro-ministro diz que ficam em situação de vigilância nos próximos 15 dias um total de 13 concelhos que subiram para 120 casos por 100 mil habitantes: Aljezur, Almeirim, Barrancos, Mêda, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Olhão, Paredes, Penalva do Castelo, Resende, Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão.

As fronteiras com Espanha vão continuar encerradas por mais duas semanas, anunciou António Costa.

Na generalidade do país, a partir da próxima segunda-feira, 19 de abril, avança a terceira fase de desconfinamento.



Medidas da terceira fase de desconfinamento

- regresso às escolas dos alunos do ensino secundário



- ensino superior

- reabertura dos cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos

- lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação

- todas as lojas e centros comerciais

- restaurantes, cafés e pastelarias (max 4 pessoas ou 6, por mesa, em esplanadas) até às 22h ou 13h ao fim-de-semana e feriados

- modalidades desportivas de médio risco

- atividade física ao ar livre até 6 pessoas e - ginásios sem aulas de grupo

- eventos exteriores com diminuição de lotação

- casamentos e batizados com 25% de lotação

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde revela que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais dois mortos e 501 infetados com Covid-19.

De acordo com o documento, o número de casos ativos desce ligeiramente (menos 43), para um total de 25.414.

Numa declaração ao país, na quarta-feira à noite, o Presidente da República pediu aos portugueses “mais um esforço para tornar impossível termos de voltar atrás, para que o estado de emergência caminhe para o fim, para que o desconfinamento possa prosseguir sempre com a segurança de que o calendário das restrições e os confinamentos locais, se necessários, garantem um verão e um outono diferentes”.

Na mensagem ao país em que explicou as razões para o 15.º estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa apelou a que o desconfinamento siga “o seu curso de forma gradual e sensata”, lembrando que “quando o desconfinamento cria a sensação de alívio definitivo, o caminho que se segue ainda vai ser muito trabalhoso”, tanto no plano económico, mas, sobretudo, no plano da sociedade.