Restaurantes e centros comerciais desconfinam na segunda-feira

Os restaurantes e os centros comerciais vão desconfinar a partir de segunda-feira em quase todo o território continental, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.

Numa conferência de imprensa em que deu conta das medidas que vão entrar em vigor a partir de segunda-feira, dia 19 de abril, António Costa explicou que será possível voltar a visitar todas as lojas e centros comerciais.

Os restaurantes também passam a poder receber novamente clientes, mesmo que não tenham esplanada, embora com limitações. Só serão permitidos grupos com um máximo de quatro pessoas no interior dos restaurantes, ou de seis nas esplanadas, explica o Governo.

Fora deste plano de desconfinamento ficam 11 concelhos que estão em situação mais grave. Sete desses concelhos ficam no mesmo estado em que estão neste momento, em termos de desconfinamento e os outros quatro voltam para a fase anterior.

António Costa falou esta quinta-feira para explicar quais serão as medidas a implementar na terceira fase de desconfinamento, que entra em vigor na próxima segunda-feira.