Portugal poderá ter "vida quase normal em breve" com desconfinamento "cauteloso" e "boa estratégia de vacinação"

A médica pneumologista Raquel Duarte avisa que os efeitos da primeira fase de desconfinamento e do fim de semana da Páscoa ainda não se sentiram, pelo que a melhor decisão seria aguardar antes de avançar para o levantamento de mais medidas de contenção da pandemia da Covid-19.

Em entrevista à Renascença, Raquel Duarte, uma das personalidades convidadas pelo Governo para desenvolver o plano de desconfinamento, sublinha que "seria prudente aguardar para ver nos próximos dias o que é que vai acontecer". Passos pequenos e certos, "de forma a garantir que o caminho é sempre em frente" e que não há planos riscados.

Raquel Duarte sugere que se avance de meta em meta de reabertura com base na evolução dos dados epidemiológicos, em vez de datar cada fase de desconfinamento, "porque ainda não estamos a ter uma visão adequada e completamente nítida do efeito quer do fim de semana da Páscoa, quer do levantamento das primeiras medidas restritivas".

"É evidente que estamos a falar da incidência, da transmissibilidade, mas também devemos olhar para o efeito da pandemia. Nesta altura, começamos a ter a população vacinada, a população de maior risco de formas graves da doença e de mortalidade já está a ser vacinada, portanto vamos ter menos efeito nos serviços de saúde. Estamos a testar mais. Há pouco tempo, fazíamos cerca de 30 mil testes por dia. Estamos a fazer cerca de 60 mil testes por dia, o que quer dizer que apesar de tudo também estamos a testar mais, estamos a detetar mais precocemente, a implementar as medidas de saúde pública, mas é preciso alguma cautela", sustenta a professora da Faculdade de Medicina do Porto.

A cautela poderá levar o país a dar passos seguros no desconfinamento, contudo, atrasará o processo e, por conseguinte, o dito regresso à normalidade. Raquel Duarte argumenta que, caso o levantamento de medidas seja cauteloso e acompanhado das habituais medidas de prevenção pública e individual, além de uma boa estratégia de vacinação, Portugal poderá "chegar em breve a uma vida quase normal".