Permitida prática amadora de modalidades desportivas de médio risco

A prática amadora de modalidades desportivas de médio risco passa a ser permitida a partir de segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, de divulgação das medidas da terceira fase de desconfinamento, António Costa confirmou que "as modalidades de médio risco podem ser retomadas, assim como a atividade física ao ar livre com um máximo de seis pessoas".

De acordo com a tabela elaborada pela Direção-Geral de Saúde, são as seguintes as modalidades de médio risco: andebol, basquetebol, futebol, futsal, futebol de praia, hóquei em patins, voleibol, corfebol, hóquei subaquático, râguebi subaquático, hóquei em campo e hóquei em linha.

Os ginásios também permanecem abertos, ainda que sem aulas de grupo, seguindo as regras da segunda fase do desconfinamento.