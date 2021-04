Ir à vacina de táxi. É gratuito e ajuda um setor estacionado

Há mais de um mês que os taxistas têm sido uma peça chave no processo de vacinação contra a Covid-19. Várias câmaras municipais têm assegurado o transporte de táxi para que os utentes possam ir aos centros de vacinação, o que tem ajudado o setor.

“Hoje, se não forem os idosos, pouco mais serviço temos”, reconhece João Serra à Renascença. Além das vacinas, “levamo-los às consultas, ao centro de saúde; a pessoa quer sair de casa só para ir às compras e voltar, a gente ajuda nas compras e no que pode”, acrescenta o taxista.

Mas ao serviço disponibilizado pelas autarquias não têm recorrido só idosos – há pessoas mais jovens com dificuldades de mobilidade ou deslocação que também usam os táxis para se irem vacinar.

Como recorrer a este serviço?

Os critérios diferem um pouco por todo o país, mas, na maioria dos casos, basta ligar para uma empresa de táxi que faça parte do protocolo estabelecido com a Câmara. Ou então ligar para a própria autarquia ou Junta de Freguesia para esclarecer todas as dúvidas.

O transporte é feito da residência do utente até ao ponto de vacinação, estando também garantido o regresso ao domicílio.

Uma ajuda para os dois lados

A iniciativa das Câmaras está a ajudar os taxistas que, muitas vezes, também fazem de assistentes sociais ao ouvir os desabafos dos utentes.

A Renascença esteve numa praça de táxis provisória, a meia dúzia de metros da entrada do Pavilhão do Parque Desportivo Carlos Queiroz, em Carnaxide (onde o município de Oeiras instalou um centro de vacinação).