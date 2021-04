General responsável pelo SIRESP demite-se

O general Manuel Couto, responsável pelo Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), apresentou a sua demissão do cargo.

A notícia está a ser avançada pelo "Diário de Notícias" que, assegura, o general terá alegado razões pessoais para sair.

O jornal "Público", por sua vez, adianta que já confirmou a saída junto de fonte do Ministério da Administração Interna e que o nome do sucessor será conhecido no fim do mês de abril, ocasião em que será apresentado um novo modelo de comunicações de emergência.

Na quarta-feira, o presidente da Altice Portugal disse que a empresa não teve "qualquer tipo de contacto por parte do SIRESP" sobre a continuidade do contrato, pelo que lhe parece que a rede de emergência "vai acabar no dia 30 de junho". Além de razões pessoais, o fim do contrato do SIRESP será outra das preocupações que terá levado Manuel Couto a sair, adianta o DN.

Ainda segundo este jornal, o ministro Eduardo Cabrita já terá falado com o presidente do SIRESP, que entregou a sua renuncia ao cargo ainda no final do março, produzindo efeitos no final do mês seguinte - daqui a duas semanas.

Manuel Couto já foi presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e comandante-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR).