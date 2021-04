Covid-19. Treze concelhos desconfinam "em vigilância" nas próximas semanas

Veja também:

Os 13 concelhos que, pela primeira vez, apresentam uma taxa de incidência acima dos 120 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes vão avançar para a fase 3 do desconfinamento, mas ficam em alerta.

De acordo com o mapa de risco apresentado pelo primeiro-ministro, a maior parte do território nacional avança no processo de reabertura gradual, incluindo os 13 concelhos em situação de vigilância durante os próximos 15 dias:

Aljezur

Almeirim

Barrancos

Mêda

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Olhão

Paredes

Penalva do Castelo

Resende

Valongo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Famalicão