Cem mil famílias vão receber 1.300 euros para melhorar conforto térmico de casa

Cerca de 100 mil famílias carenciadas vão receber vouchers no valor de 1.300 euros para melhorar a eficiência energética das suas casas.



A notícia é avançada na edição desta quinta-feira do “Jornal de Notícias”, segundo o qual esta medida está prevista no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo o JN, estes vales vão cobrir a totalidade da despesa feita e vão abranger a compra de fogões elétricos, aquecedores, equipamentos para arrefecer a casa ou na instalação de painéis solares para a produção de energia para autoconsumo.

O apoio também pode ser usado para pagar obras que melhorem a eficiência energética das habitações, como a troca de portas, de janelas ou do revestimento de paredes exteriores e de coberturas.

O primeiro concurso deverá ser lançado este verão e deve alcançar, pelo menos, 20 mil agregados.

O “sistema de vouchers" está a ser desenhado assente numa “rede de fornecedores locais”, refere o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, ao JN.

“Há uma oportunidade, à boleia do combate à pobreza energética, de dinamizar a economia local que venderá os equipamentos e fará as instalações nas casas", referiu o governante.