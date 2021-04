Casos ativos descem, mais dois mortos e 501 infetados com Covid-19

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde revela que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais dois mortos e 501 infetados com Covid-19.

De acordo com o documento, o número de casos ativos descem ligeiramente (menos 43), para um total de 25.414.

O valor do R mantém-se a 1,06 a nível nacional e a 1,05 no continente. O valor da incidência também se mantém nos 72,4 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e nos 69 casos por 100 mil habitantes no continente.

O número de internados também recua. Segundo os dados desta quinta-feira, há agora 423 pessoas internadas com Covid, menos 24 do que ontem, das quais 109 em cuidados intensivos (menos sete do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 829.358 casos da doença, dos quais 16.933 morreram e 787.011 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação disponibilizada pela DGS, até ao momento foram administradas 2.264.585 doses de vacinas.