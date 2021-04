Cancelamento dos Jogos Olímpicos "é opção de último recurso"

O secretário-geral do partido do governo do Japão, Toshiro Nikai, afirmou, esta quinta-feira, que o cancelamento dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 "é uma opção de último recurso", caso a situação pandémica no arquipélago continue a agravar-se.

“Teremos de cancelar [os Jogos] sem hesitação se não for mais possível organizá-los”, disse Toshihiro Nikai, o secretário-geral do Partido Liberal Democrático (PLD), do primeiro-ministro Yoshihide Suga, em entrevista ao canal de televisão TBS.