Ana Gomes. "Desmistificação de Sócrates é essencial para as bases do PS"

Ana Gomes elogia Fernando Medina pelas críticas que esta semana fez a José Sócrates, mas critica duramente António Costa e outros dirigentes por continuarem calados. E afirma temer “que haja muita gente, nas bases do PS e não só, que ainda tem o culto de Sócrates”.

Na entrevista ao Programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal 'Público', a socialista e ex-candidata independente à Presidência da República, faz igualmente duras críticas aos diversos governos pela ineficácia do combate à corrupção.

"Há algumas pessoas dentro das estruturas dos sucessivos governos que têm interesse em que não se vá ao fundo da corrupção porque há uma tremenda promiscuidade", afirma.

A perplexidade com que o país encarou a decisão instrutória do processo Marquês deve ter consequências?

Claro que deve ter consequências. É uma questão essencial para o país poder ter confiança nas suas instituições e não é só nas instituições da justiça. É também nas instituições políticas, porque há um trabalho da justiça, que está a ser feito de forma que deixa os cidadãos muito inquietos, muito lento - e eu estou farta de dizer que justiça demorada é justiça negada - e com estas incongruências que os cidadãos não conseguem compreender, de contradições brutais entre o que dizem uns operadores e o que entendem outros. Mas há também que ter consequências políticas.

Que consequências devem ser essas?

Olhe, por exemplo aquelas que muito bem ontem [terça-feira] explicitou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, eleito pelo PS. Só tenho pena que não haja mais vozes do PS, eleitos do PS, a dizer aquilo, em particular os seus responsáveis máximos. E a tirar consequências políticas daquilo que se sabe, independentemente do que a justiça venha a apurar. Não se pode deixar tirar consequência políticas, sabendo que um primeiro-ministro do PS ‘mercadejou’ o cargo. Que se aproveitou do cargo para tirar vantagens pessoais. Como disse Fernando Medina, isto quebra a confiança dos cidadãos nas instituições políticas. E estou a falar de uma instituição que muito prezo, que é o meu partido, o PS.

Nesta quarta-feira de manhã, na sua conta do Twitter, saudou as palavras de Fernando Medina, mas também considerou "insuportável o silêncio ensurdecedor” de António Costa. O líder do PS já disse que não tinha nada acrescentar ao que disse há seis anos?

Não disse só de António Costa, falei também de outros dirigentes e até militantes do PS. Porque, justamente, esse silêncio é de facto ensurdecedor. Dá ideia de que, ou há comprometimento, ou há demissão de uma assunção de responsabilidade que o PS também tem de fazer. Porque o PS tem de aceitar que se deixou instrumentalizar por um indivíduo que tinha muitas qualidades, mas também tinha tremendos defeitos, designadamente o de se aproveitar do cargo para tirar proveito pessoal em esquemas de corrupção, em detrimento do país.

Aquela linha do ‘à justiça o que é da justiça, à política o que é da política’, que tem sido utilizado por António Costa, não é mais aceitável, sobretudo a partir do momento que já não é só o Ministério Público, é também o juiz de instrução, que vem dizer que aquele indivíduo foi corrupto. E [há] aquilo que o próprio não contesta, que recebia dinheiro de um amigo, de forma completamente ilegal. Isto não é aceitável. O PS não pode fingir que isto não tem consequências políticas. O PS e os seus dirigentes continuam a não quer assumir que é preciso fazer uma autoanálise e uma autocrítica, até para efeitos preventivos para isto não voltar a acontecer e, sobretudo, para os seus próprios militantes tirarem consequências.

Quando fala em consequências, fala sobretudo numa autocrítica, num pronunciamento público que assuma essa instrumentalização...

Temo que haja muita gente nas bases do PS e não só que ainda têm o culto de Sócrates.

Acha que sim?

Sim, porque Sócrates tinha grandes capacidades políticas, grande estamina, grande capacidade de comunicação. Eu fiz campanhas com ele e sei. Aliás, estamos a vê-lo agora, ao serviço de uma estratégia de se vitimizar.

E várias vezes disse que estava a ser alvo de um processo político.

Tudo aquilo que ele hoje está a fazer é ao serviço de uma estratégia de pessoal de vitimização, que, inclusivamente, passa pelo ataque ao PS. Essa autocrítica e essa desmistificação de Sócrates para as próprias bases do partido é essencial. Infelizmente vejo ainda muta gente enganada, a acreditar na tese da cabala, ou muita gente que alimenta essa tese, porque no fundo, de alguma maneira, foi conivente.

Mas acha também que se devem tirar consequências ao nível do funcionamento do partido? Nem sequer só do PS. Como podem os partidos prevenir futuros casos destes?

O simples facto de o PS não fazer esse exercício de autoanálise do que representou a era Sócrates é uma desculpa para os partidos também não o fazerem. Este fenómeno não é exclusivo do PS, lamento dizer. O caso dos submarinos, e não só, é demonstrativo, de que havia outros primeiros-ministros e ministros de outros governos envolvidos em esquemas de corrupção. O caso dos submarinos é aquele caso em que na Alemanha foram condenados corruptores de instâncias portuguesas e em Portugal, até hoje, não se quis saber quem eram os corrompidos. E quem tinha responsabilidade, pelo menos política, era um primeiro-ministro chamado José Manuel Durão Barroso e um ministro chamado Paulo Portas.

A própria reação do PSD, pela voz de Rui Rio, parece-me ineficaz, insuficiente e mal dirigida. Não é só dirigir as críticas à justiça, é refletir sobre as responsabilidades políticas. Porque quem dá, ou não dá, os meios à justiça, quem permite à justiça organizar-se de uma determinada maneira são os responsáveis políticos.

Quando diz que ainda há no PS e nas suas bases um culto de José Sócrates está a dizer que há no PS um culto de corrupção?

Não. Estou a dizer que há pessoas só querem ver o lado bom de Sócrates. Há atuação dele que foi meritória (...) e pessoas que não querem ver o lado negativo. Nós vimos no período em que ele esteve preso a organização das camionetas para visitar Sócrates...

Isso ainda não morreu?

Não, houve responsáveis por isso, não houve? Esse exercício [de autocrítica] tem de ser feito pelo PS e, enquanto o PS não fizer, não está a dar garantias aos cidadãos de que isto não mais volta a acontecer. E é também um incentivo para que os outros partidos não façam esse mesmo exercício, que até hoje não fizeram.

Quando diz que a política condiciona a forma de a justiça atuar, o que temos são problemas de meios ou problemas de leis e de procedimentos?

São de vária natureza. Desde logo de organização. Por exemplo, vejo que agora até o próprio Conselho Superior da Magistratura já começa a admitir a hipótese de haver não um ‘Ticão’ [Tribunal Central de Instrução Criminal], mas uma espécie de audiência nacional, um tribunal especializado.

Acha que isso seria positivo?

Sim, mas há muito tempo que isso já poderia ter acontecido e foi recusado. Só dois dias antes de o juiz Ivo Rosa pronunciar o seu despacho é que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Conselho Superior da Magistratura, de repente, acordou, parece, e veio criticar. E também a antiga procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, veio também criticar os megaprocessos. Eles conviveram com isso. Eles deixaram isso ir por diante. Eles podiam ter proposto, quer a audiência nacional, em vez do ‘Ticão’, quer a subdivisão de processos...

E os megaprocessos cresceram sobretudo com a procuradora Joana Marques Vidal.

Já vem de trás. (...) Desde a Operação Furacão, que já vai ao BES, aos outros bancos e aos esquemas de branqueamento de capitais, de fraude fiscal e de corrupção que o Ministério Público estava farto de ter elementos, e nunca atuou no sentido da punição. Fez arranjos, fez acordos...