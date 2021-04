Caso Sócrates. PS “já devia ter feito uma autocrítica”

No entender da comentadora d’As Três da Manhã, a estratégia de silêncio do PS pode virar-se contra o partido, que há muito deveria ter feito uma autocrítica.

“A parte boa dos governos Sócrates é politicamente defensável, mas a parte má, que são estas portas giratórias, deveriam ter merecido, há muitíssimo tempo, uma demarcação do PS e uma autocrítica, uma promessa de não repetir; garantir o arrependimento e que não se volta a fazer”, defende Graça Franco.

Contudo, lembra, temos agora a polémica do caso EDP e das barragens. “Afinal, continua a acontecer e, se assim é, é muito grave”, diz.

“É preciso que a corrupção receba uma forte condenação de todos os partidos”, defende ainda.