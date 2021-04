Ricardo Soares confiante que o Gil vai "conquistar alguma coisa" frente ao Benfica

Ricardo Soares argumenta que o Gil está a atravessar uma fase de "confiança", apesar da derrota no último jogo com o Moreirense, e não vai mudar a sua matriz, pela qualidade do adversário. "Quando estivermos a jogar mais atrás será por força do Benfica e por estratégia nossa", acrescenta, na conferência de imprensa de lançamento da partida.

Mais do que esperança, o treinador do Gil Vicente tem confiança na possibilidade de "conquistar alguma coisa" no jogo com o Benfica, no sábado. Ricardo Soares reconhece que o adversário está a atravessar o melhor momento da época, mas anuncia que a sua equipa tem recursos para surpreender um opositor que não sofre golos há sete jornadas consecutivas.

O Gil Vicente está no 10.º lugar, com 28 pontos, quatro acima do Marítimo, equipa em posição de "play-off" de manutenção, e a seis do Nacional, o primeiro clube em zona de descida automática.

Ricardo Soares já fez as contas e considera que "30 pontos não chegam" para assegurar a manutenção. O treinador aponta para, pelo menos, 34 pontos. Portanto, mais seis para conquistar nas últimas oito jornadas, a começar já pelo desafio com o Benfica.

Sem querer nomear os encarnados como a equipa que mais forte do campeonato, mas não tendo qualquer dúvida de que é uma dos conjuntos com mais qualidade, o técnico gilista diz que o Benfica "está a ter o retorno do investimento que fez até agora".

"É uma equipa mais competente do que era. Jorge Jesus disse que a equipa não cresceu como devia, porque houve um conjunto de incidências que enfraqueceram o Benfica. Aquela sua observação fazia sentido. Havia pouco treino, jogadores com dificuldades. Entendo o que ele quer dizer, porque eu também vivi uma situação que me atrasou a preparação da equipa", recorda.

Por fim, Ricardo Soares, apesar de desejar o regresso do público aos estádios, concorda que "é claramente mais fácil jogar contra o Benfica sem público". Mas, mesmo sabendo que isso seria uma vantagem para o meu opositor, gostaria de jogar num estádio cheio", remata.

O Benfica-Gil Vicente, a contar para a jornada 27 do campeonato realiza-se este sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.