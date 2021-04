Jorge Costa não espera Sporting fragilizado

Jorge Costa não está à espera de defrontar um Sporting tocado pelos dois empates sucessivos nas duas últimas jornadas, com Moreirense e Famalicão. O treinador do Farense prepara os seus jogadores para um embate "de grau de dificuldade elevadíssimo" com o líder do campeonato. "Não acredito que vamos encontrar um Sporting fragilizado. Continua a ser o líder do campeonato, com justiça. Será um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo", diz o técnico, em conferência de imprensa. Seja como for, o objetivo passar por "fazer algo inédito": "Só um Farense muito forte e concentrado pode utar por algo inédito que é infligir a primeira derrota ao Sporting no campeonato".

O Farense está no penúltimo lugar, em posição de despromoção à II Liga, mas Jorge Costa salienta que a equipa deve continuar a fazer o que tem feito nos últimos jogos, apesar das duas derrotas nas duas últimas rondas, com Braga e Marítimo, pela margem mínima "Temos de fazer aquilo que temos vindo a fazer. Parece ridículo da minha parte dizer isto, porque perdemos os dois últimos jogos, mas temos feito coisas muitos boas. Os resultados não têm sido aqueles que temos merecidos. Mas na minha análise no final dos jogos, isto tem a ver com eficácia. Nós temos sido ineficazes, temos tido volume do jogo interesse, e qualidade de jogo, mas por ineficácia da nossa parte os resultados não têm sido os que queremos", lamenta.