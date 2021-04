António Costa: "É evidente que antes da próxima época não haverá adeptos nos estádios"

António Costa anunciou, esta quinta-feira, que os adeptos não deverão voltar aos estádios de futebol antes da próxima temporada.

Na conferência de imprensa de divulgação das regras da terceira fase de desconfinamento, o primeiro-ministro foi questionado, pela Renascença, sobre o eventual regresso do público aos jogos de futebol.

"Creio que é evidente que antes da próxima época, seguramente, não haverá adeptos nos estádios. Creio que isso é uma questão que está resolvida e clara", respondeu António Costa, esta quinta-feira.

O primeiro-ministro tinha dito que, a partir de segunda-feira, os eventos exteriores, "salvo indicação particular da Direção-Geral de Saúde", poderiam ter lugar com um máximo de cinco pessoas por 100 metros quadrados. Contudo, a interpretação não se estende ao desporto.

De acordo com o plano original de desconfinamento, a 3 de maio passará a ser autorizada a realização de "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação". Se isso significasse o regresso do público aos estádios de futebol, as quatro últimas jornadas da I Liga já poderiam ser realizadas com adeptos nas bancadas. No entanto, pelo que disse António Costa, a medida não se aplica aos eventos desportivos.

Uma temporada inteira sem adeptos

Os adeptos têm estado longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspensa toda a prática de desporto em Portugal, incluindo o futebol profissional, com a entrada em vigor do primeiro estado de emergência.

Na Região Autónoma dos Açores, chegou a haver eventos desportivos, nomeadamente jogos do Santa Clara, com público, contudo tal não se repetia no continente, nem na Madeira. Em outubro, houve três jogos-piloto e dois desafios da seleção portuguesa de futebol com presença de adeptos, como teste, e o FC Porto recebeu público num encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma da assistência por terra.

A 27 de fevereiro e 13 de março, o Santa Clara recebeu Paços de Ferreira e Portimonense, respetivamente, com adeptos nas bancadas, em virtude das medidas impostas nos Açores. Foi a primeira e última vez que se viu tal coisa em 2021. Quando o número de casos de Covid-19 no arquipélago voltou a crescer, o Estádio São Miguel voltou a estar fechado ao público.

(em atualização)